ERC anuncia un acord amb el Govern per al suplement de crèdit de 1.300 milions d'euros

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha anunciat que la seva formació ha arribat a un acord amb el Govern per aprovar un suplement de crèdit de 1.300 milions d'euros per "protegir i acompanyar la força industrial i el sector agroalimentari" català.

Així ho ha anunciat aquest dilluns en una roda de premsa, en la qual ha detallat que uns 960 milions es destinaran a mantenir el sostre de despesa del Govern, "que estan molt vinculats a fer front a l'augment de l'IPC quant als salaris dels funcionaris".

Els diners restants, més de 300 milions serviran per donar resposta a la crisi comercial iniciada pel govern dels Estats Units, tot i que Albert ha recordat que ara mateix el pla d'aranzels anunciat per Donald Trump està "en standby" i caldrà veure com evoluciona en les pròximes setmanes.