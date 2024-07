ERC Anoia assegura que no estava "al corrent" dels cartells contra els germans Maragall

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC Anoia ha assegurat aquest dilluns que no estava "al corrent" de la campanya de difamació amb cartells contra els germans Maragall per l'Alzheimer que pateix l'exalcalde i expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, que ara s'ha sabut que van sortir de dins el partit.

"Condemnem qualsevol acció contrària als valors democràtics i ètics que defensem", han difós en un comunicat a través d'X, recollit per Europa Press, després que el diari 'Ara' ha publicat aquest mateix dilluns que un militant d'ERC Anoia en va ser el principal responsable.

El grup s'ha mostrat a disposició de les autoritats i del partit per "col·laborar en qualsevol investigació que s'emprengui per esclarir els fets" i ha apostat per continuar treballant amb transparència, respecte i compromís per la comarca.