ERC anirà a la manifestació de la Diada "com qualsevol altre català" malgrat que hi vagi Orriols

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha afirmat aquest dimecres que els representants del seu partit assistiran a la manifestació de la Diada de Catalunya, preguntada per si els incomoda la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols: "Sobre la presència de la senyora Orriols? Nosaltres ens devem a tots els catalans. Anirem a la manifestació com qualsevol altre català".
En unes declaracions als mitjans a la seu del partit ha alertat que Catalunya està amenaçada per l'immobilisme dels que manen, en les seves paraules, i els que volen que Catalunya estigui dividida i fracturada: "Neguen i renuncien al país que som, que som un sol poble", ha dit
Alamany encapçalarà la delegació d'ERC, i el president del partit, Oriol Junqueras, no hi assistirà, tot i que participarà en l'acte que organitza el partit: "Anirem a la manifestació a defensar la millor Catalunya, la Catalunya d'un sol poble, la Catalunya que és una nació que defensa la llibertat i la democràcia i la convivència".