ERC anima a ajudar a la reconstrucció de Síria i la protecció de minories, especialment els kurds

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC vol que el Govern central mobilitzi recursos per brindar ajuda humanitària i donar suport a la reconstrucció a Síria després de la recent caiguda del règim de Bashar al-Assad i en particular per protegir les poblacions en risc, entre les quals destaca els kurds.

Així ho ha manifestat en una proposició no de llei presentada per al seu debat a la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament del Congrés dels Diputats centrada a reclamar a l'executiu un augment de l'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) als pressupostos de 2025 per aconseguir la meta de destinar el 0,7% de la renda nacional bruta (RNB) per al 2030.

En concret, l'últim punt de la iniciativa, a la qual ha tingut accés Europa Press, vol que el Congrés insti el Govern central a "mobilitzar els recursos necessaris per proporcionar ajuda humanitària a Síria, que permeti la reconstrucció del país i la seguretat i desenvolupament de poblacions en risc de persecució, especialment el poble kurd, tant aquells desplaçats com els ciutadans de l'Administració Autònoma del Nord i l'Est de Síria".

El grup parlamentari liderat per Gabriel Rufián es refereix amb això a la regió del nord-est de Síria que explicava fins ara amb el seu propi govern i que explica com a principal suport amb les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), integrades principalment per les forces kurdes sirianes i amb el suport dels Estats Units.

D'altra banda, la proposión no de llei formulada per ERC planteja que des del Congrés es reclami al Govern central que incorpori "en la pròxima proposta de pressupostos generals de l'Estat un pressupost d'AOD d'un mínim del 0,4% sobre la RNB, com a primer pas creïble per aconseguir el 0,7% el 2030, en compliment de la llei de cooperació i tal com exigeixen les entitats que treballen en el sector".

"Aquesta proposta ha de potenciar l'adaptació i mitigació del canvi climàtic en països en vies de desenvolupament, complementant els compromisos adquirits en la COP29", sostenen els independentistes catalans, que també consideren que "ha de reforçar el compromís amb la cooperació feminista".

Així mateix, reclamen al Govern central que estableixi "canals perquè les Comunitats Autònomes participin en el disseny, planificació i execució de la política de cooperació a la UE, incloses les futures negociacions sobre el Marc Financer Plurianual 2028-2034, amb l'objectiu de fomentar la cooperació descentralitzada i la participació directa a partenariats internacionals".