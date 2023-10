ERC analitzarà les propostes de Foment per a l'Aeroport de Barcelona

Treballen en una declaració sobre Israel i Palestina al Parlament com més "majoritària" millor

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, s'ha emplaçat a analitzar les propostes de Foment del Treball sobre el futur de l'Aeroport de Barcelona, que el partit encara no ha pogut "veure ni valorar".

"És una qüestió que cal abordar i les llegirem atentament", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns sobre les propostes de l'informe que, entre altres opcions, proposa allargar la tercera pista per sobre la Ricarda preservant l'espai natural.

Respecte al ple d'aquesta setmana, Sans ha explicat que els grups continuen en negociacions per aprovar al Parlament una declaració sobre el conflicte entre Israel i Hamas que sigui com més "majoritària" millor.

"En qualsevol cas, a ERC entenem que la situació és prou greu com per no contribuir des d'aquí a alimentar un conflicte", ha apuntat.

Els republicans aposten per incloure les comunitats afectades en la declaració; a més a més, demanen que reclami un alto el foc, que "s'aturin els atemptats" i que hi hagi corredors humanitaris, arran del bloqueig d'Israel a la Franja de Gaza.

D'altra banda, la portaveu no ha concretat què votarà ERC en el debat a la totalitat de la proposició de llei per prohibir els correbous a Catalunya, en espera de reunir el grup parlamentari d'ERC aquest dimarts.