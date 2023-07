ERC allarga la mà a Junts per investir Sánchez i defensar "els interessos de Catalunya"

Vilalta (ERC) assegura que faran "autocrítica" les pròximes setmanes després de passar de 13 a 7 diputats



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha allargat la mà aquest dilluns a Junts per permetre una investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i assegurar un govern progressista que defensi "els interessos de Cataluya".

"L'independentisme en el seu conjunt som decisius", ha dit en una roda de premsa, i ha recordat les tres condicions d'ERC a aquesta investidura: el traspàs de Rodalies, la fi del dèficit fiscal, i el manteniment de la taula de diàleg.

D'altra banda, ERC ha atribuït els seus resultats --ha passat de 13 a 7 diputats-- al fet que els catalans han votat per aturar l'"onada reaccionària" del PP i Vox, i ha reiterat que no són els que esperaven.

Preguntada per si descarten dimissions, ha assegurat que faran autocrítica i "debats interns" i que en les pròximes setmanes reflexionaran sobre el resultat, que s'afegeix al descens de vots que van registrar en les municipals.

També ha demanat no deixar-se temptar, en les seves paraules, per una repetició electoral: "Hem frenat el bloc ultra i reaccionari. No podem córrer el risc de donar una altra oportunitat al PP i Vox perquè puguin tenir l'oportunitat de guanyar".