ERC alerta d'una "guerra bruta" de la judicatura contra els catalanoparlants i Bolaños ho nega

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC ha alertat aquest dimecres al Congrés que una part de la judicatura ha emprès una "guerra bruta" contra els catalanoparlants a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears i ha demanat al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que prengui mesures, però ha negat aquesta afirmació.
En concret, el diputat republicà Francesc-Marc Álvaro ha demanat explicacions a Bolaños en la sessió de control del Congrés després que un jutge hagi anul·lat les bases d'un concurs per a un plaça a l'Ajuntament de Vic (Barcelona) perquè es demanava un B2 de català.
"És un veritable escàndol", s'ha queixat el diputat, qui ha apuntat que estan en vigor més de 218 normes dictades en l'àmbit espanyol o l'europeu "contra la llengua catalana" i també ha apuntat al govern del socialista Salvador Illa.
En aquest context, ha preguntat al ministre si hi ha "alguna agenda del retrobament possible amb aquest greuge permanent, estructural i sistemàtic sobre els parlants de català" i li ha exigit que actuï contra aquesta part de la judicatura que, a parer seu, "dificulta la situació perquè els catalans puguin tenir una vida normal".
SI NO FA RES, N'ÉS CÒMPLICE
"Vostè és ministre de Justícia. Alguna cosa haurà de dir sobre aquest tema, perquè si vostè contempla sense fer res, vostè n'és còmplice", li ha etzibat.
Però el ministre ha deixat clar que no comparteix les afirmacions d'Álvaro i ha mostrat "admiració, respecte i reconeixement" per la "immensa majoria" de jutges que fan la seva feina amb "professionalitat i imparcialitat".
Això sí, ha admès que de vegades es dicten sentències de les quals el Govern central discrepa, però que per això existeixen els "recursos" que permeten "impugnar-les" perquè Espanya és una "democràcia plena".