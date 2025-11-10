ERC ajorna el debat al Congrés sobre recaptar l'IRPF per continuar negociant el finançament

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
ERC ha decidit ajornar fins al pròxim període de sessions, el 2026, el debat al Congrés sobre la seva proposició de llei perquè les comunitats autònomes puguin recaptar l'IRPF amb l'objectiu de continuar negociant sobre el nou model de finançament.
En una roda de premsa aquest dilluns, el sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha explicat que faran servir el dret que tenen a presentar una norma en cada període de sessions per presentar una proposició per "dotar l'administració de més capacitat impositiva per desincentivar la compra especulativa d'habitatge".
El portaveu republicà ha sostingut que, en aquest moment, la negociació del finançament està avançant, i consideren que portar a debat la proposició sobre la recaptació de l'IRPF a la cambra baixa "distorsiona" aquestes converses.
"En aquests moments s'està negociant, s'està avançant. Entenem que podem arribar a bon port, i creiem que aquest debat no toca ara, sinó que tocarà més endavant", ha subratllat el portaveu, que ha explicat que ajornen el debat al pròxim període de sessions que comença al febrer.
"ABANS DE FINALS D'ANY"
També ha afirmat que la negociació del finançament avança correctament: "Abans de finals d'any hauríem de tenir respostes", tot i que ha assenyalat que s'estimen més no fixar calendaris, quan li han preguntat per quan podria convocar el Govern central un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per presentar el nou model de finançament.
Ha assenyalat que el calendari que "colla" és el dels socialistes, tant el PSC perquè vol tenir pressupostos de la Generalitat, com el de la vicepresidenta del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que sortirà de l'executiu per ser candidata del PSOE en les eleccions andaluses.
Albert també ha sostingut que les legislatures tenen sentit si serveixen per avançar cap als temes marcats en l'agenda política, i ha lamentat que "la gesticulació té les potes molt curtes", en al·lusió a la decisió de Junts de bloquejar totes les lleis al Congrés.
"No entendríem que cap partit català, cap partit nacional, voti en contra d'interessos del país", ha afirmat Albert, que ha afegit que tot partit que es defineixi com a patriota no pot votar en contra de projectes que beneficiïn Catalunya, després d'esmentar temes relacionats amb l'habitatge i amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).