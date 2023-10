ERC afirma que s'han intensificat les negociacions amb el PSOE però que "encara no hi ha un acord"

Sans considera un "pegat" la condonació del deute de Catalunya i demana una solució estructural

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha assegurat aquest dilluns que s'han intensificat les negociacions amb el PSOE per abordar la 'carpeta Catalunya', que inclou l'amnistia, parlar del dret a l'autodeterminació i qüestions com la millora del finançament i el traspàs integral de Rodalies, però que "encara no hi ha un acord".

"És cert que els últims dies s'han intensificat les negociacions, però continuem lluny d'un acord. Aquest acord encara no existeix", ha destacat en una roda de premsa, després que ERC va traslladar la setmana passada senyals d'alarma als socialistes sobre la negociació.

Després d'advertir que són dies decisius i que ERC no entrarà en negociacions d'última hora, ha celebrat que el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, s'hagi referit a l'amnistia per primera vegada però "només és una de les subcarpetes de la 'carpeta Catalunya'".

"També posem sobre la taula la necessitat de resoldre el conflicte a través del dret a l'autodeterminació i el benestar de la ciutadania, que passa per millorar el finançament de Catalunya", ha subratllat.

Sobre la llei d'amnistia, Sans ha defensat que s'ha de buscar "una solució total i donar resposta a tot el que es va generar al voltant de l'1-O" i ha insistit en la petició que hi hagi coordinació entre tots els actors implicats en la negociació, en al·lusió implícita a Junts.

En matèria de finançament, quan li han preguntat si acceptarien una condonació del deute, ha considerat que és "una solució parcial, no estructural, al problema del dèficit fiscal crònic" que té Catalunya.

"La condonació del deute no deixa de ser un pegat davant un problema estructural que afecta i ofega les finances de Catalunya", ha sostingut la portaveu republicana, que també ha criticat el paper que el PSC desenvolupa en tot això.

PSC

I és que, segons Sans, el PSC està duent a terme "una política de braços caiguts" en una qüestió que, a parer seu, afecta els interessos de tots els catalans.

En relació amb el fet que el ple d'investidura es pugui celebrar la setmana vinent, Sans ha avisat el PSOE que "haurien de tenir un acord tancat, i ara mateix l'acord no el tenen".

"Les peticions d'ERC són claríssimes. La nostra carpeta és defensar els interessos de Catalunya. Si tenen pressa, hauran de donar resposta a les nostres qüestions", ha avisat Sans, per recalcar que la responsabilitat és del PSOE.

"Sánchez està disposat a no ser investit per no voler parlar d'un millor finançament per a Catalunya o de trens? Estan disposats que governin PP i Vox per no ser capaços de donar resposta a les necessitats dels catalans? Qui té la necessitat de ser investit és Sánchez", ha resolt.