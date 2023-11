ERC afirma que l'amnistia pactada amb el PSOE inclou "tots els represaliats polítics"

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

ERC ha afirmat aquest dimecres que la llei d'amnistia que ha pactat amb el PSOE inclou "tots els represaliats polítics" amb causes penals, civils, comptables i administratives relacionades amb el procés, informa en un comunicat després d'anunciar aquest dimarts que ha arribat a un pacte amb el PSOE en aquest aspecte.

Ha celebrat que després de la trucada entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha desbloquejat l'acord sobre la llei d'amnistia.

Segons el partit, es mantenen obertes les negociacions sobre "la resolució de conflicte polític i el benestar de la gent", que inclou el traspàs integral de Rodalies i corregir el dèficit fiscal.

ERC ha assegurat que ha estat "l'estratègia negociadora iniciada els últims anys que ha permès abordar una llei que és un pas necessari, el punt de partida, per a una nova fase negociadora que ha d'abordar la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol".

Ha apuntat que continuarà treballant "per fer possible la resolució del conflicte en clau de reconeixement nacional i d'autodeterminació, i per avançar en la consecució de més cotes de progrés social i econòmic per al conjunt de la ciutadania dels Països Catalans".