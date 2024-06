ERC afirma que farà valer els seus 20 escons al Parlament: "No hi ha por d'una repetició electoral"

Fixa com a condicions un referèndum, el finançament singular i el reforç dels serveis públics



BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que faran valer els seus 20 diputats al Parlament perquè es compleixin les seves condicions de cara a la investidura d'un nou president de la Generalitat: "No hi ha por d'una repetició electoral".

"Que ningú no doni per fets els nostres vots", ha reiterat Sans en una roda de premsa, i ha detallat que les condicions d'ERC de cara a una investidura seran un referèndum pactat, el finançament singular per a Catalunya i reforçar els serveis públics.

La portaveu ha explicat que, des de les catalanes del 12 de maig, el partit està consultant els seus dirigents territorials per conèixer l'opinió de la militància, que, segons ella, ha demanat majoritàriament reforçar el valor dels diputats republicans en les negociacions.

Sans ha sostingut que, després de les eleccions catalanes, ERC ha de ser a l'oposició, i que els correspon al PSC i Junts plantejar propostes, en ser les dues formacions que van sortir reforçades del 12 de maig.

Així mateix, ha expressat que els republicans estan preparats per encarar unes noves eleccions catalanes, i ha recordat que la posició de la formació en una possible investidura la decidirà finalment la militància en una consulta interna, les bases de la qual les decidirà el Consell Nacional d'ERC el pròxim 15 de juny.

MESA DEL PARLAMENT

Sobre les negociacions per formar la Mesa del Parlament, que es constitueix el pròxim 10 de juny, Sans ha informat que ERC no ha rebut cap oferta oficial de cap partit per assumir la presidència de la cambra catalana, tot i que ha demanat que els Comuns entrin a formar part de l'òrgan parlamentari.

Ha afegit que la prioritat d'ERC no és presidir el Parlament sinó crear una Mesa "antirepressiva", per fer valer l'acció política dels diputats que són a l'exili, ha assegurat, i perquè es pugui parlar de tot a la cambra catalana.