ERC afirma que els pressupostos han de permetre un acord en educació: "No valen excuses"

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha afirmat aquest divendres que el nou projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 ha de permetre respondre a les necessitats del sector educatiu i tancar un acord amb els sindicats: "No valen excuses, la disposició econòmica hi és".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres després que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, hagi portat al Parlament el nou projecte de comptes del Govern acordat amb els Comuns i, a diferència del febrer, també amb ERC.
Preguntat per les crítiques de Junts i el PP al PSC, ERC i els Comuns per no haver tancat un acord al febrer després de presentar, 3 mesos després, un projecte de pressupostos que veuen igual que l'anterior, el portaveu ha defensat que "no són els mateixos".
Albert ha assegurat que l'afirmació de Junts i el PP és incorrecta perquè el nou projecte inclou els acords amb els republicans, i ha apuntat: "Hi ha un altre element que és molt rellevant, que és que aquests pressupostos no només són per al 2026, sinó que incorporen acords que es vinculen pressupostàriament a futur, del 2026 al 2030".
El dirigent republicà ha insistit que la seva formació ha "decidit actuar amb responsabilitat" negociant, ha dit, amb ambició nacional i pensant en el conjunt de Catalunya, tot i que no siguin els pressupostos d'ERC al 100%.