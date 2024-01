ERC afirma que els delictes tipificats com a terrorisme estan "inclosos en la llei d'amnistia

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha afirmat que els delictes tipificats com a terrorisme "ja estan inclosos en la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés".

"Dit això, recordar que l'independentisme no ha fet cap cas de terrorisme. Els independentistes no som terroristes", ha sostingut aquest dijous en una roda de premsa a la cambra catalana.

En aquest sentit, ha apuntat que la negociació de les esmenes de la llei d'amnistia amb el PSOE tenen l'objectiu de dotar "de més seguretat jurídica el text definitiu".

"No donar motiu a que després algú hi pugui recórrer, que algú tingui la temptació d'intentar no aplicar aquesta llei com s'hauria d'aplicar", ha afegit.

"GUERRA BRUTA" CONTRA L'INDEPENDENTISME

En referència a l'operació Catalunya, la portaveu ha demanat als responsables del Govern central que treballin per fer net de "totes aquestes operacions de guerra bruta".

Així mateix, Vilalta ha assegurat que, probablement, tot el que ha transcendit "és només la punta de l'iceberg".