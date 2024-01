ERC afirma que Bolaños va dir a Vilagrà que l'acord Junts-PSOE és una "declaració d'intencions"

Sobre Junts: "Quan constantment ataques el teu company de viatge, no és fàcil la coordinació"

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va dir a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que l'acord entre Junts i el PSOE en matèria d'immigració és una "declaració d'intencions".

Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en referència a la petició de la Generalitat al Govern central dijous de saber "la lletra petita" del traspàs de competències en matèria d'immigració que inclou l'acord de Junts amb el PSOE per abstenir-se en la votació del decret òmnibus.

"És una qüestió que encara està en una fase molt embrionària. És un anunci", ha assegurat Sans, que ha insistit a llegir els detalls de l'acord, sense els quals el seu partit no es posicionarà.

Ha assenyalat que ERC està d'acord amb totes la cessions de competències a Catalunya, si bé ha qüestionat la manera en el qual es produeixen: "Tenim experiència a assumir determinades responsabilitats i competències que després no es tradueixen en un traspàs dels recursos necessaris" per part de l'Estat.

També ha celebrat que Junts opti per la negociació, però ha avisat el partit postconvergent que "fins que les coses no es concreten, fins que les coses no són tangibles, no són reals", en referència al PSOE.

ATACS DE JUNTS

Sobre la negociació del PSOE amb Junts i ERC, la portaveu republicana ha assenyalat que el seu partit se sent atacat pels de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Quan constantment ataques el teu company de viatge, doncs no és fàcil aquesta coordinació".

Així mateix, preguntada per una batalla mediàtica entre els partits independentistes al Congrés, ha afirmat que ERC sent que hi ha "un punt d'injustícia" cap als republicans.

En aquest sentit, Sans ha indicat que a ERC estan "centrats a aconseguir resultats", ja que tenen un rumb molt clar des de l'anterior legislatura.