ERC acusa Tolo Moya de gravar "sense avisar" una reunió sobre els cartells

Avisen amb emprendre accions legals contra qui "continuï difamant" contra el partit

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha acusat l'exdirector de Comunicació del partit, Tolo Moya, d'haver gravat "sense avisar" una reunió de l'equip de comunicació del 8 de febrer sobre la polèmica pels cartells difamatoris contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l'exlíder republicà a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, i la malaltia d'Alzheimer.

Ho han explicat fonts republicanes després que el diari 'Ara' ha publicat els àudios d'aquella reunió, en els quals alguns dirigents debaten sobre com abordar el cas si s'arribés a fer públic, i en què es parla de decidir "un tallafocs" per limitar l'impacte de la notícia.

"Els àudios són d'una reunió (privada i gravada per Moya sense avisar) per afrontar l'error i que va acabar amb ell demanant perdó a Ernest Maragall pels cartells, com relatava Maragall en una carta feta pública per la xarxa X el 2 de juliol del 2024", destaquen fonts republicanes.

La trobada va reunir l'exviceconseller del Govern i exvicesecretari general de Comunicació d'ERC, Sergi Sabrià; el sotssecretari de Comunicació Oriol Duran, Moya i el gerent del partit, Jordi Roig, i es va precisar qui seria el "tallafocs" en cas que sortís a la llum.

Per ERC, la intenció de l'aleshores direcció de Comunicació era "minimitzar els danys per una acció lamentable, i aquesta conversa està recollida en l'informe de la 'compliance'", afegeixen.

La formació també avisa que emprendrà accions legals "contra qui continuï difamant contra l'organització o tergiversant fets per justificar les seves accions".