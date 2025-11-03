ERC acusa el PP i Vox de buscar "una sortida i una cobertura" a Mazón i reclama eleccions

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha acusat el PP i Vox de buscar "una sortida i una cobertura" al president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, després de dimitir, i ha reclamat que es convoquin eleccions anticipades en aquesta comunitat.
"Avui s'ha perpetrat una nova humiliació a les víctimes de la dana. Mazón ni ha estat a l'alçada ni per anar-se'n ni per dimitir. Algú s'ha pensat que des d'un despatx a Madrid o a València pot fer i desfer per sobre de 229 morts, per sobre del poble valencià", ha criticat aquest dilluns en una roda de premsa en al·lusió als morts fa un any provocats per la dana.
Ha qualificat de "miserable i indecent" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, hagin mantingut, a parer seu, durant un any Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana, i ha insistit que l'única solució són les urnes.