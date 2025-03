ERC acusa el Govern de "centrifugar responsabilitats" amb Rodalies

Demanarà celebrar un ple monogràfic sobre Rodalies al Parlament

BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -

El sots-secretari general de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha acusat el Govern de "centrifugar responsabilitats" amb les incidències a Rodalies, i ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, ambició a l'hora de gestionar aquest problema.

En una roda de premsa aquest dilluns, Albert ha assegurat que fins que arribi el traspàs de Rodalies, "en el mentrestant, cal que el Govern es posi les piles", i ha reclamat que sigui el Govern de tots, també dels qui viatgen amb tren, parafrasejant l'eslògan 'El Govern de tothom'.

Albert ha sostingut que el Govern ha de demanar "la inversió immediata i l'assumpció de responsabilitats per part dels gestors actuals de Rodalies", i ha explicat que han registrat al Parlament la petició per celebrar un ple monogràfic de Rodalies.

També ha assenyalat que, en funció de com vagin les compareixences que han registrat a les diferents cambres sobre el ministre de Transports, Óscar Puente, i els responsables d'Adif i Renfe, estan "disposats a demanar responsabilitats polítiques".

Ha retret les acusacions del Govern als anteriors executius de no destinar prou esforços per resoldre els problemes de Rodalies: "És anar-se'n per la tangent i no assumir responsabilitats, aquestes declaracions ens semblen lamentables", ha subratllat.

CAS VALLUGUERA

Sobre el presumpte cas d'assetjament laboral per part de la diputada d'ERC al Congrés, Pilar Valluguera, a l'exdiputada a la cambra baixa, Maria Dantas, Albert ha explicat que no hi va haver cap denúncia formal contra ella, però sí indicis, per la qual cosa s'ha obert un expedient que està en mans del responsable de Compliment del partit, Lluís Mombiela.

Ha assenyalat que esperen que "en les pròximes setmanes" hi hagi una resolució sobre aquest expedient, i ha recordat que en el plenari del 30è Congrés d'ERC, la ponència organitzativa proposa que la decisió final en aquests casos sigui del responsable de Compliment i no de l'executiva del partit.