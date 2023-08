ERC acorda recolzar al PSOE en la Taula del Congrés a canvi de l'ús del català, investigar Pegasus i "desjudicializar"

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest dijous el seu acord amb el PSOE per votar a la socialista Francina Armengol com a presidenta del Congrés i donar a PSOE i Sumar la majoria en la Mesa de la Càmera, un pacte que inclou garantir l'ús del català i les llengües cooficials en les sessions plenàries i una comissió d'investigació sobre el cas Pegasus, l'espionatge a polítics independentistes mentre governava el PSOE.

A més, l'acord inclou seguir avançant per tots els camins possibles pel que diuen "desjudicialitzar" el "conflicte polític" derivat de l'1-O.

En concret, l'acord signat entre ambdues formacions contempla la confecció d'una llei orgànica "perquè el català sigui llengua plenament oficial en totes les institucions de l'Estat", inclosa la Justícia on, segons ha destacat Rufián segueix havent-hi molts dèficits.

També recull l'ús de les llengües cooficials "des de la primera sessió plenària al Congrés", així com la culminació dels acords per a l'ús de la llengua catalana en les institucions europees, a més dels recursos pressupostaris necessaris per a la protecció del català i altres llengües oficials de l'Estat.

Respecte a la desjudicialització, segons el text distribuït per ERC, "l'Estat es compromet amb la finalitat de la repressió relacionada amb l'1-O contra l'independentisme per les "vies legals necessàries".

ARA, NEGOCIAR LA INVESTIDURA

Tant Rufián com la número dos en les llistes, Teresa Jordà, qui ha liderat les negociacions amb el PSOE, han insistit que aquest acord se circumscriu a la Taula del Congrés i que ara caldrà seguir negociant amb vista a la investidura de Pedro Sánchez.

De fet, el document subscrit per ambdues formacions assenyala que "negociació per a la concreció operativa dels acords es desenvoluparà en el marc de la segona fase de la negociació per a la investidura".

Tots dos han recalcat que el seu objectiu és aconseguir una llei d'amnistia i han posat en valor l'assolit en els últims quatre anys a través de la taula de diàleg sobre Catalunya que es va crear per facilitar l'anterior investidura de Sánchez, especialment els indults concedits als condemnats per el 1-O.

En aquest context, Rufián ha aprofitat per carregar contra Junts per haver intentat "torpedejar" aquest diàleg però ha posat l'accent que la negociació amb l'Estat és l'"única alternativa". "Mai demanarem perdó per fer política", ha dit, donant també la benvinguda als qui rebutjaven l'amnistia però ara també la reclamen.