ERC acompanya a una activista LGTBI acusada d'una presumpta agressió a un mosso

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on se celebra el judici a Janet Catalan, l'activista LGTBIQ+ que afronta dos anys de presó per una presumpta agressió a un agent dels Mossos d'Esquadra durant una concentració el 16 de maig del 2022 davant d'una llibreria de Barcelona en la qual es presentava un llibre que considerava trànsfob.

L'activista ha estat emparada per la vicepresidenta del Parlament i sotssecretària de Feminismes i LGTBIQ+, Raquel Sans, i les diputades Tània Verge i Mar Besses, així com per l'exconseller Juli Fernàndez, entre altres, que juntament amb els manifestants han corejat 'Janet Catalan absolució!' i han aplaudit a la seva arribada.

La seva advocada, Marta Bolinches, ha expressat que "aquest procediment representa un exemple més de la violència institucional que pateix el col·lectiu trans" i ha defensat que Catalan no va cometre els fets dels quals l'acusa la Fiscalia.

Per la seva banda, Catalan ha expressat que aquest procés és un "gravíssim error del sistema que cal erradicar" i, entre llàgrimes, ha subratllat que està acusada de cridar i reivindicar que es pugui vestir com vulgui i que no l'apallissin pel carrer, en les seves paraules.

La Fiscalia sol·licita dos anys de presó i una indemnització de 1.050 euros per Catalan, acusada de propinar a un agent de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra un cop amb un pal de 3 metres a l'espatlla per un delicte de resistència en concurs lleu de lesions i de violació d'establiment obert al públic; junt amb ella està processat un altre manifestant, pel qual el ministeri públic demana un any de presó i 4.320 euros de multa per un delicte de desobediència greu.