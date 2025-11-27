Entren en servei 8 noves expedicions de bus entre Girona, Banyoles i Olot amb servei ràpid

GIRONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha sumat vuit expedicions de bus entre Girona, Banyoles i Olot, que per primera vegada tindran servei ràpid, informa en un comunicat aquest dijous.
D'aquesta manera es dona resposta a l'increment de la demanda que ha tingut la línia des del 2022, especialment entre els usuaris habituals.
En concret, es faran nous viatges amb origen a Girona a les 6.45, les 9, les 14.45 i les 16.45 hores, i amb origen a Olot a les 7.15, les 7.15, les 15 i les 16 hores.