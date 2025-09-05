Entren en funcionament noves expedicions a 10 línies de busos interurbans de Catalunya

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat augmentarà les expedicions en una desena de línies de busos interurbans a partir d'aquest cap de setmana i dilluns, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
En concret, la línia regular de Castelldans a Lleida i la que uneix Lleida, Soses i Aitona (Lleida) veuran millores a partir del dissabte 6 de setembre.
Per la seva banda, les línies e5, e18, e24, e27, 865 i els trajectes regulars Esparreguera-Martorell i Igualada-Martorell-UAB (Barcelona) augmentaran la seva freqüència a partir del dilluns 8.
Són part de les millores que la Generalitat està engegant aquest setembre a la xarxa de busos interurbans, anunciades fa uns dies per la titular del departament, Sílvia Paneque, en una roda de premsa.
Així, la Generalitat invertirà entre aquest 2025 i 2026 un total de 17 milions d'euros per implementar 62 millores a la xarxa d'autobusos interurbans de Catalunya, després d'un any en el qual s'han superat per primera vegada els 80 milions de passatgers.