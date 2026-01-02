Entra en vigor la regulació de lloguers de temporada i habitacions a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
13.000 famílies es beneficien d'una pròrroga del seu contracte vigent cada trimestre, segons Paneque
BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
La Llei de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme ha entrat en vigor aquest divendres i el text publicat aquest dimecres, vespra de la festivitat d'Any Nou, en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) activa la regulació dels lloguers de temporada i habitacions.
A partir d'ara, tots els habitatges amb ús residencial hauran de complir amb el topall de preus, independentment de la durada del contracte de lloguer, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aquest divendres en un comunicat.
En el cas dels lloguers de temporada serà necessari fer constar la finalitat del contracte i acreditar-la.
S'estableix també un increment de la reserva de sòl de protecció pública en els nous planejaments urbanístics, la creació del Registre de grans tenedors i la Comissió de Supervisió de Contractes d'Arrendament d'Habitatge; reforça la inspecció, declara als inspectors agents de l'autoritat i regula les seves funcions.
La consellera Sílvia Paneque, ha defensat la modificació per incrementar el parc d'habitatge assequible i fomentar la "protecció de l'habitatge habitual.
"Aquesta llei desplega mesures urgents, perquè l'habitatge torni a ser un dret i no una font d'angoixa", va destacar Paneque durant el debat de la llei en el Parlament.
REFREDAMENT DELS PREUS
La primera conseqüència de la declaració de zones tenses a Catalunya, segons l'anàlisi de dades de les fiances dels contractes de lloguer dipositats en l'Incasòl, ha estat "el refredament en l'increment dels preus del lloguer en els municipis inclosos a la declaració", respecte als quals no formen part.
"Des del primer trimestre de 2024 i fins al segon trimestre de 2025, s'han incorporat 24.518 nous habitatges en lloguer habitual i permanent als municipis tensats", ha detallat la consellera.
Així mateix, d'una mèdia d'uns 40.000 nous contractes abans de la declaració de Zona de Mercat Residencial Tensionat (ZMRT), s'ha passat a una mèdia de 27.000 nous contractes, la qual cosa suposa que "unes 13.000 famílies inquilines cada trimestre es beneficien d'una pròrroga del seu contracte vigent", ha conclòs Paneque.