Publicat 02/01/2026 13:46

Entra en vigor la regulació de lloguers de temporada i habitacions a Catalunya

Archivo - Arxivo - Debat de Política General (DPG) en el Parlament el 8 d'octubre de 2024 marcat pels debats sobre la regulació dels lloguers de temporada.
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

13.000 famílies es beneficien d'una pròrroga del seu contracte vigent cada trimestre, segons Paneque

BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -

La Llei de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme ha entrat en vigor aquest divendres i el text publicat aquest dimecres, vespra de la festivitat d'Any Nou, en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) activa la regulació dels lloguers de temporada i habitacions.

A partir d'ara, tots els habitatges amb ús residencial hauran de complir amb el topall de preus, independentment de la durada del contracte de lloguer, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aquest divendres en un comunicat.

En el cas dels lloguers de temporada serà necessari fer constar la finalitat del contracte i acreditar-la.

S'estableix també un increment de la reserva de sòl de protecció pública en els nous planejaments urbanístics, la creació del Registre de grans tenedors i la Comissió de Supervisió de Contractes d'Arrendament d'Habitatge; reforça la inspecció, declara als inspectors agents de l'autoritat i regula les seves funcions.

La consellera Sílvia Paneque, ha defensat la modificació per incrementar el parc d'habitatge assequible i fomentar la "protecció de l'habitatge habitual.

"Aquesta llei desplega mesures urgents, perquè l'habitatge torni a ser un dret i no una font d'angoixa", va destacar Paneque durant el debat de la llei en el Parlament.

REFREDAMENT DELS PREUS

La primera conseqüència de la declaració de zones tenses a Catalunya, segons l'anàlisi de dades de les fiances dels contractes de lloguer dipositats en l'Incasòl, ha estat "el refredament en l'increment dels preus del lloguer en els municipis inclosos a la declaració", respecte als quals no formen part.

"Des del primer trimestre de 2024 i fins al segon trimestre de 2025, s'han incorporat 24.518 nous habitatges en lloguer habitual i permanent als municipis tensats", ha detallat la consellera.

Així mateix, d'una mèdia d'uns 40.000 nous contractes abans de la declaració de Zona de Mercat Residencial Tensionat (ZMRT), s'ha passat a una mèdia de 27.000 nous contractes, la qual cosa suposa que "unes 13.000 famílies inquilines cada trimestre es beneficien d'una pròrroga del seu contracte vigent", ha conclòs Paneque.

Contador

Contingut patrocinat