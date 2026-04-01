Entra en vigor l'increment de la taxa turística a Catalunya

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Aquest dimecres ha entrat en vigor l'increment de la taxa turística a Catalunya, que es va aprovar al Parlament el passat mes de febrer.
L'increment de la taxa serà progressiu, per la qual cosa, fins al 31 de març del 2027, la tarifa màxima serà de 4,5 euros la nit i, a partir d'aleshores, s'incrementarà fins als 6 euros, el doble que fins ara.
Amb tot, la normativa obre la possibilitat que els ajuntaments apliquin un increment propi d'un màxim de 4 euros i que puguin fixar altres imports diferents, en funció de la zona on es trobi l'establiment i de l'època de l'any, per fomentar la desestacionalització del turisme.
Està previst que el 25% de la recaptació es destini a polítiques d'habitatge i que el 75% restant s'integri al Fons per al foment del Turisme.
En concret, els hostes d'hotels de cinc estrelles i gran luxe, i els càmpings de luxe pagaran fins a 4,5 euros per nit durant un any i 6 euros a partir de l'abril del 2027.
Els creuers amb una estada inferior a 12 hores, 4 euros ara i 6 euros d'aquí a un any, i els creuers que es queden més de 12 hores, 3 euros ara i 4 euros l'abril del 2027.
Els pisos turístics tindran un recàrrec d'1,75 euros ara i de 2,5 euros a partir de l'any vinent, mentre que els hotels de 4 estrelles, d'1,8 euros durant els pròxims 12 mesos i de 2,4 euros després.
Els albergs de joventut, que fins ara no tenien taxa, recaptaran 0,8 euros durant aquest any i 1 euro a partir de l'abril del 2027, i la resta d'establiments, 0,9 euros a partir d'aquest dimecres i 1,2 euros a partir de l'any vinent.
BARCELONA
En el cas de Barcelona, la taxa pot arribar als 12 euros per nit per als hotels de cinc estrelles, ja que la taxa pot ser d'entre 3,5 i 7 euros, i el consistori pot aplicar un recàrrec d'entre 4 i 5 euros.
Per als creuers amb estades de menys de 12 hores, la taxa pot arribar als 11 euros, que seran un màxim de 9 euros per als que estiguin més de 12 hores a la ciutat.
D'altra banda, els pisos turístics tindran un recàrrec de fins a 9,5 euros per nit; els hotels de quatre estrelles, de fins a 8,4 euros, i la resta d'establiments, de fins a 7 euros.