Entitats rebutgen que la Prefectura de Via Laietana de Barcelona mantingui l'ús policial

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Diferents entitats han presentat un recurs de reposició a la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica pel qual rebutgen que la Prefectura de Via Laietana de Barcelona mantingui les activitats policials després de ser declarada Lloc de Memòria Democràtica.
En el text al que ha tingut accés Europa Press, el grup d'entitats --format, entre altres, per la Comissió de la Dignitat, la Fundació Cipriano Garcia o Òmnium Cultural--, al·lega que "l'ús de l'edifici per a activitats policials és incompatible amb la destinació a centre de memòria" i amb el compliment de les finalitats que implica la preservació dels diferents espais del centre.
Afegeixen que no han trobat "cap cas al món de centres de repressió política de detenció o de presidis declarats llocs de memòria que continuïn prestant serveis de policia o de presó en els mateixos centres".
En aquest sentit, el recurs també sol·licita identificar els espais de l'edifici on es realitzaven les detencions, els calabossos i llocs de tortura, així com la seva obertura i que es posin a disposició general els arxius de repressió del centre.
RESTITUCIÓ A LA GENERALITAT
El recurs també demana restituir la titularitat de l'edifici a la Generalitat de Catalunya, a la qual, explica, va ser confiscat per les tropes franquistes el 1939 en el marc de la Guerra Civil i la supressió del govern català.
El traspàs suposaria el compliment de la llei de Memòria Democràtica, recorden les entitats, que reconeix com a víctimes a les institucions d'autogovern catalanes i basca, i per la qual cosa "han de ser rescabalades de les confiscacions", entre les quals la Prefectura de Via Laietana.