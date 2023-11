Entitats propalestines xifren en 10.000 els manifestants a Barcelona i la Urbana en 2.200

Colau i Riera (CUP) demanen que se suspenguin les relacions amb Israel

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La Coalició 'Prou Complicitat amb Israel', la Comunitat Palestina a Catalunya i les Organitzacions Contra el Pacte Europeu de Migracions i Asil --entitats convocants de la manifestació en suport a Palestina-- han xifrat en 10.000 els assistents a la marxa propalestina d'aquest dissabte a Barcelona, mentre que la Guàrdia Urbana n'ha comptabilitzat 2.200.

La manifestació "contra les polítiques racistes i colonials de la Unió Europea" ha començat cap a les 12.20 hores als Jardinets de Gràcia, ha baixat per Passeig de Gràcia i ha acabat a la Plaça Catalunya al voltant de les 14.20 hores, amb un minut de silenci per les víctimes de Gaza.

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau; el portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, i el diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera, han participat en la marxa, organitzada amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina. Prou comerç d'armes amb Israel'.

Membres de l'Assemblea del Moviment de boicot desinversions i sancions (BDS) de Girona han enganxat adhesius en establiments de Passeig de Gràcia amb el missatge 'Boicot. Aquesta empresa és còmplice de l'apartheid israelià i col·labora amb el genocidi a Gaza'.

ADA COLAU I CARLES RIERA

En unes declaracions als periodistes, tant Colau com Riera han demanat que se suspenguin les relacions amb Israel.

Pel que fa al comunicat de l'Ambaixada d'Israel a Espanya que qualifica l'Ajuntament de Barcelona d'antiisraelià per suspendre les relacions amb aquest Estat, Colau ha defensat que a Barcelona s'han mobilitzat "sempre a favor de la comunitat jueva i contra qualsevol delicte d'odi".

Riera ha instat la Generalitat a "aturar la relació diplomàtica, comercial i econòmica, i a sumar-se a la campanya internacional de boicot a l'Estat d'Israel mentre no respecti els drets humans".

DEMANEN LA FI DEL COMERÇ D'ARMES

Abans de començar la marxa, representants de l'organització han apuntat en unes declaracions als mitjans que el pronunciament del president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre el fet que Espanya pugui reconèixer de manera unilateral Palestina "és un pas, però cal més", i han demanat la fi del comerç d'armes d'Espanya amb Israel.

En relació amb el Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM) que se celebrarà a Barcelona aquest dilluns i dimarts, han dit que esperen que es continuïn fent passos endavant i s'aconsegueixi "una resposta clara i mesures clares per aturar el genocidi".

Els manifestants han portat banderes de Palestina i han cridat consignes com 'Gaza, no estàs sola', 'Boicot a Israel', 'Palestina, llibertat', 'Israel assassina, Europa patrocina' i 'Generalitat, prou complicitat'.

També han mostrat cartells amb missatges com ara 'Junts: jueus i palestins antisionistes contra el genocidi' i 'Stop bombing Gaza'.

SEU DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Quan passava per davant de la Seu de la Comissió Europea, la manifestació s'ha aturat durant uns minuts i ha cridat proclames com 'On són, no es veuen, les sancions a Israel', mentre que davant d'oficines del Banc Santander han cridat 'Israel assassina, Santander patrocina'.

En arribar al final del recorregut s'ha llegit el manifest amb el qual han alertat que l'aprovació del Pacte Europeu de Migracions i Asil "donaria via lliure a les vulneracions de drets humans, consolidaria les fronteres com a espais de no-dret i legalitzaria i convertiria en norma la violència racista contra les persones migrants".