Entitats memorialistes celebren que es conservi una part de la Presó de Dones de la Trinitat

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Més d'una dotzena d'entitats memorialistes han celebrat aquest divendres que la Conselleria de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament hagin accedit a protegir una part de la Presó de Dones de la Trinitat, a Barcelona, com a centre de memòria de la repressió franquista a les dones preses a Catalunya.
Les entitats, que havien sol·licitat que aquest espai es destinés a un espai de memòria, han explicat en un comunicat que "si s'hagués destruït hauria estat un perjudici irrecuperable per al patrimoni de la memòria històrica de les dones, que contrasta amb el fet que en cap moment s'ha dubtat de conservar la presó d'homes de la Model".
Asseguren que des de fa anys demanaven que es preservés una part d'aquest edifici com a patrimoni de memòria pel seu gran valor i significat com a lloc de Memòria Històrica en la repressió de les dones que van estar allí preses.
Sostenen que l'Ajuntament de Barcelona va ignorar les propostes que es van presentar i va argumentar que en estar molt avançada la construcció del pla d'habitatges socials no es podia conservar una part del centre.
Davant l'actitud del consistori i en entendre que es produiria un perjudici al patrimoni cultural i a la memòria de les dones, el 25 de juliol de 2025 diverses entitats ciutadanes i de memòria de la Trinitat i de Sant Andreu van presentar al Departament de Cultura una petició per iniciar un expedient de declaració d'una part de l'edifici com a Bé Cultural d'Interès Nacional.
El passat 17 d'abril, expliquen, el Departament de Cultura va notificar que s'iniciava el procediment de protecció donat el gran valor històric i va assenyalar que, a més del valor de la construcció com a arquitectura franquista, resultava rellevant que la presó tenia un doble objectiu: el de castigar a les preses i tornar a castigar-les per ser dones.
Aquest divendres, la Conselleria de Cultura i el Consistori han anunciat en un comunicat conjunt la preservació del Cos de Guàrdia de la presó; la reubicació dels elements del portal d'accés a l'entorn immediat de la part de l'edifici que es conserva; i la preservació dels elements singulars de l'interior de l'edifici.
L'ADVOCACIA, A FAVOR
El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha emès un comunicat aquest divendres en el qual defensa la conservació de part de l'antiga presó de la Trinitat Vella de Barcelona com a espai de memòria i evitar la seva demolició total, en el marc del projecte de transformació de l'àmbit per a la construcció d'habitatge públic.
L'acord, adoptat en l'última sessió plenària, es va traslladar a les conselleries de Cultura i de Justícia, a l'Ajuntament i a la Comissió de la Dignitat.
El Consell plantejava una solució per compatibilitzar ambdues finalitats mitjançant una revisió urbanística que ampliï l'edificabilitat a les zones destinades a habitatge, garantint així que la preservació d'una part de l'espai no comportarà cap reducció en el nombre d'habitatges públics previstos.
El president del Cicac, Rogeli Montoliu, ha subratllat que el que proposen és una "solució equilibrada i viable, que permet compatibilitzar la preservació de la memòria amb la construcció d'habitatge públic".