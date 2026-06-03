Entitats laiques convoquen una concentració el 9 de juny contra la visita del Papa

Amb el lema 'Jo no t'espero' reclamaran neutralitat i que no s'hi destinin diners públics
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya han convocat una concentració el 9 de juny a les 19 hores al passeig del Born de Barcelona per protestar contra la visita del papa Lleó XIV, que a les 20 hores del mateix dia protagonitzarà una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
En una roda de premsa aquest dimecres, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Hungría Panadero; el coordinador d'Europa Laica Catalunya, Luis García, i el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba, han explicat que es concentraran amb el lema 'Jo no t'espero'.
Les tres entitats han criticat que es doni rang de visita d'estat a una organització religiosa com és l'Església i la manca de neutralitat de les institucions catalanes: "És un pur anacronisme que no podem normalitzar", ha sostingut Panadero.
Les tres entitats reclamen que es garanteixi la neutralitat de les institucions públiques, que no es destinin diners públics a cap acte confessional i que es posi fi al finançament públic de les confessions religioses.
Han criticat el desplegament de recursos públics que es destinaran a aquesta visita, la qual cosa consideren que perpetua el tracte de privilegi cap a l'Església catòlica, i han lamentat que l'Ajuntament de Barcelona cedeixi de manera gratuïta l'Estadi Olímpic per a la vigília, quan normalment el lloga per 60.000 euros per a esdeveniments privats, segons les seves dades.
AL CONGRÉS
Riba ha qualificat el Papa d'autòcrata, i ha criticat que deixin parlar al Congrés "una persona que no respecta la democràcia i hi està en contra", després de recordar que el Vaticà no és un estat democràtic, ja que no s'hi celebren eleccions per elegir el seu cap d'estat ni poden votar les dones.
Per la seva banda, Luis García ha argumentat que es produirà una "claudicació de l'Estat" amb aquest discurs del Papa al Congrés, i ha sostingut que això vulnera els principis d'igualtat d'oportunitats i d'aconfessionalitat recollits en la Constitució espanyola.
García ha instat els diputats a no assistir a la intervenció del Papa a la cambra baixa el 8 de juny, ja que consideren que el seu càrrec és públic i ha de representar a tothom: "No tothom és catòlic", ha recordat.
"No volem que el Papa convidi a la seva 'casita' els polítics", ha fet broma Panadero en al·lusió a la 'casita' de famosos que el cantant porto-riqueny Bad Bunny inclou en els seus concerts.
Riba també ha qualificat de vergonyós que la Generalitat hagi impulsat un anunci publicitari per donar la benvinguda al Papa en nom dels catalans, quan "el 45% no són catòlics", segons les seves dades.
L'ÚS DEL CATALÀ
Sobre les peticions perquè el Papa utilitzi el català durant la seva visita, Panadero ha assegurat que si fos una visita privada que no estigués finançada amb diners públics "podria parlar en la llengua que fos", però com que no és així, considera que hauria de parlar en català.
Han explicat que han triat el passeig del Born per a la concentració perquè es troba al costat de l'església de Santa María del Mar, coneguda com la catedral del Mar, de Barcelona, un bé immatriculat de l'Església.