Les entitats econòmiques catalanes assenyalen que el nou finançament "no es pot considerar suficient"

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Global, el Cercle d'Economia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Femcat, Fira de Barcelona, Foment, Pimec, RACC i les 13 cambres catalanes han assenyalat que la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic (SFA) acordada entre el Govern central i ERC és una millora important, però que "no es pot considerar suficient".
En un comunicat conjunt aquest dijous, les entitats expliquen que la proposta "només dona resposta a algunes de les demandes" que van fer el març del 2024.
"Aquesta proposta és un punt de partida per assolir nivells més grans de justícia i transparència en el finançament territorial, tot i que està lluny de les quotes d'autogovern a les quals Catalunya aspira", han assegurat.