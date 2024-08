Entitats agràries demanen més pressupost perquè Agricultura faci front a la sequera

El canvi de nom de la Conselleria desperta discrepàncies

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

Diverses entitats agràries catalanes han demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que la nova Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació tingui més pressupost per fer front als problemes dels agricultors i han situat la sequera com la principal.

En unes declaracions a Europa Press, el responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, Carlos Vicente, ha reclamat al nou Govern que "compleixi amb els compromisos" que es van pactar en l'anterior legislatura i que faci pressió al Govern perquè es modifiqui la llei de cadena alimentària.

En aquest sentit, el president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Joan Carles Massot, ha apostat per uns preus justos per als agricultors catalans, que la Generalitat redueixi la burocràcia per demanar ajudes i que involucri els joves en el sector.

L'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), ha coincidit que el Govern ha de protegir els productes de proximitat i ha mostrat la seva confiança en el titular del departament, Òscar Ordeig, perquè treballi al costat dels agricultors.

El delegat del gremi Revolta Pagesa al Camp de Tarragona, Ramón Rojo, ha reclamat un pressupost més elevat que ajudi a mitigar les plagues als camps i que freni la malaltia de la llengua blava en el bestiar, i ha reclamat proximitat: "Necessitem un conseller que estigui al camp, no a Barcelona".

SEPARAR AGRICULTURA DE MEDI AMBIENT

Per a aquesta legislatura, Illa ha decidit crear la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un departament que abans es deia Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i que estava capitanejat per David Mascort.

Amb aquest canvi, i movent l'àrea de Transició Ecològica a una Conselleria que també aglutina Territori i Habitatge, el socialista pretén donar resposta a la reivindicació dels agricultors de donar més visibilitat a l'agricultura.

Rojo ha criticat que abans "s'havia tapat l'Agricultura amb el nom d'Acció Climàtica", i ha apuntat que donaran suport al canvi si és per avançar i donar suport als agricultors.

Asaja ha celebrat el canvi de nom perquè "calen les coses pel seu nom", malgrat que han emfatitzat la importància que el departament resolgui les necessitats del sector.

Per Masset, el canvi de nom és indiferent, ja que l'important és que hi hagi "sinergies" entre la carpeta de Transició Ecològica i Agricultura perquè treballin de manera alineada.

D'altra banda, Vicente ha considerat que la separació dels departaments provoca que Agricultura no sigui una Conselleria "tan forta" davant el repartiment pressupostari, però ha respectat la decisió del Govern i ha apostat per continuar amb el diàleg de les taules agràries.