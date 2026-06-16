Una entitat es querella contra els Mossos i el CNP per l'expulsió dels cantaires

Sosté que van ser víctimes de detenció il·legal després d'una "maniobra d'engany i coacció"
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
L'entitat Acció Cassandra ha presentat una querella contra els comandaments dels Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia (CNP) que van coordinar l'actuació per expulsar uns 600 cantaires amb simbologia independentista de la Sagrada Família dimecres passat després de l'acte del Papa.
La querella, avançada per 'El Nacional' i a la qual ha tingut accés Europa Press, també es dirigeix als mossos que van fer la maniobra d'"encapsulament i retenció a la via pública" dels cantaires, els agents del CNP que van intervenir dins el temple i les persones, estaments o entitats que resultin responsables directes d'aquesta decisió.
L'entitat considera que aquests fets podrien ser un delicte de detenció il·legal comesa per funcionari públic, prevaricació, discriminació per motius nacionals i ideològics i contra els drets fonamentals.
ELS FETS
Sosté que, cap al final de la cerimònia litúrgica, de manera "totalment desproporcionada" les forces de seguretat van desallotjar per la força els prop de 600 cantaires adults de la nau central.
Considera que per fer-ho es va emprar una "maniobra d'engany i coacció", que es va forçar la interrupció del cant litúrgic del 'Virolai', que es va expulsar el director dels cors i que es va guiar els cantaires cap a l'exterior, fent-los creure falsament que era un moviment protocol·lari.
Acció Cassandra afirma que van ser "confinats i envoltats" pels Mossos, i que van estar privats de la llibertat de moviment durant un temps perllongat, impedint-los tornar a casa seva sense justificació legal ni ordre judicial.
MENORS
En paral·lel a l'expulsió dels adults, la querella afirma que es va ordenar el "confinament forçós i la privació de deambulació dels dos cors infantils", que els menors van ser retinguts i que no van poder sortir fins que es va acabar l'esdeveniment.
Per tot plegat, la querella també creu que aquests fets podrien vulnerar el dret a la creació artística i la participació cultural per "mutilar de manera directa l'espectacle programat", el dret de reunió, de llibertat religiosa i de culte i d'expressió.