Enríquez Negreira entra a la llista de morosos i en surten Matamoros, Rodrigo Rato, Alves i Eto'o

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

L'exàrbitre de futbol José María Enríquez Negreira ha entrat a la llista de contribuents que deuen a Hisenda més de 600.000 euros, mentre que el personatge televisiu, Kiko Matamoros, l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato i l'exjugador del FC Barcelona, Samuel Eto'o, en desapareixen.

D'acord amb el desè llistat de deutors amb Hisenda publicat aquest divendres, José María Enríquez Negreira acumula un deute amb el fisc d'1,11 milions d'euros. També ha entrat a la llista l'exjugador del Barça Malcom Filipe Silva d'Oliveira amb un deute de 821.917 euros.

Entre les empreses que se sumen al nou llistat de morosos destaca Toys 'R' Us Iberia, amb un deute de 3,06 milions, i Pullmantur Cruises, amb 957.438 euros, que se suma a la seva matriu Pullmantur SA que acumula un altre deute de 817.397 euros. També s'incorpora al llistat el Club Deportivo Badajoz, amb un deute de 878.476 euros.

Per contra, entre les personalitats que abandonen la llista destaquen l'escriptor Ildefonso Falcones, l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, l'empresari José María Aristrain, el cuiner Sergi Arola, el personatge televisiu Kiko Matamoros i el futbolista Dani Alves.

El llistat de morosos d'Hisenda s'abandona en els casos en els quals els deutors redueixen el seu deute per sota dels 600.000 euros, encara que s'aproximi a aquesta xifra, o per altres supòsits com a cancel·lacions pel cobrament o per prescripció o per insolvència definitiva, entre uns altres, sense perjudici que puguin tornar a aparèixer a posteriori.

Aquesta any, el llistat marcat per la jurisprudència asseguda pel Tribunal Suprem en sentències de gener i febrer passat, que estableixen l'obligació que els deutes i sancions tributàries hagin de ser fermes per a la seva inclusió en la llista de morosos.

Així, en aquesta dècima llista de morosos de l'Agència Tributària, s'inclou un total de 6.076 deutors amb Hisenda de més de 600.000 euros a tancament de 2022, la qual cosa suposa un 13,7% menys respecte al volum recollit en el passat llistat publicat l'any passat.

Segons les dades facilitades aquest dijous per l'Agència Tributària, l'import global de deutes recollit en el nou llistat assoleix els 15.212 milions d'euros, un 14,1% menys, tot i que restant duplicitats --ja que existeixen imports que corresponen a deutors principals i els seus responsables solidaris--, l'import seria de 13.566 milions d'euros i per tant, un 6,9% inferior.