Enric Blasco, nou director d'Indra a Catalunya a partir de l'1 de juliol

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Indra ha nomenat Enric Blasco nou director territorial a Catalunya a partir de l'1 de juliol, informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquesta incorporació s'emmarca en l'estratègia de creixement de l'empresa a Catalunya, i s'uneix al nomenament d'Anna Ortí com a directora de negoci a Catalunya el passat octubre.
Blasco és enginyer industrial, i va ser fundador i conseller delegat del grup IDP abans de tancar la seva integració al grup Bureau Veritas el 2025.
Al llarg de la seva trajectòria, ha impulsat projectes vinculats a la indústria, l'energia, les infraestructures, els centres de dades i la innovació tecnològica, mantenint a més una implicació institucional i empresarial a Catalunya.
Actualment és president de Cassa i, des de la seva nova responsabilitat a Indra, assumirà la màxima responsabilitat de la companyia a Catalunya, on liderarà l'estratègia territorial i la relació institucional i empresarial.