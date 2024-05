Una enquesta situa el PSC guanyador amb 41 escons però "baixaria per primera vegada" en campanya

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

L'enquesta diària de 'Vilaweb' per a les eleccions catalanes del 12 de maig situa el PSC com a guanyador amb 41 escons, que implica que "baixaria per primera vegada des que va començar la campanya".

Així consta en l'enquesta d'EM Analytics per al diari digital recollida aquest dilluns per Europa Press, que estima que la segona posició seria per a Junts+ amb 34 diputats.

L'estimació continua amb ERC (25 escons), PP (12), Vox (10), Comuns (5), CUP (5) i Aliança Catalana (3), deixa Cs i Alhora fora del Parlament i afegeix que "encara hi hauria més d'un 15% d'indecisos que podrien decantar la balança".