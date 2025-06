Enoch Albertí assumeix la presidència del Consell de Garanties Estatutàries

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El Ple del Consell de Garanties Estatutàries ha triat per unanimitat a Enoch Albertí i Rovira com a president de la institució, així com a Francesc Esteve i Balagué com a conseller secretari, informa el Govern en un comunicat aquest dijous.

Albertí, que ha pres possessió del seu càrrec aquest dijous, és catedràtric de Dret Constitucional en la Universitat de Barcelona des de 1992 i membre del Consell de Garanties Estatutàries des de 2022.

A més d'autor de nombroses obres en matèria d'organització territorial, drets fonamentals, constitució econòmica i intregració europea, ha estat degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans.