Ennatu Domingo (Junts) defensa quotes per a persones racialitzades i posa condicions als cordons polítics

Veu abans una dona com a presidenta de la Generalitat que una persona racialitzada

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts al Parlament, Ennatu Domingo, ha defensat la necessitat de garantir quotes per potenciar la presència de persones racialitzades a les llistes electorals i a la política, així com que els cordons democràtics contra l'extrema dreta vagin acompanyats de mesures complementàries.

"Jo crec que avui encara hem de dependre de quotes. En igualtat de gènere han funcionat. La qüestió de la diversitat cultural i d'origen crec que són importants que s'apliquin. Ha d'estar regulat", ha subratllat en una entrevista a Europa Press després de publicar el llibre 'A un costat i a l'altre del mirall' (Editorial Navona).

Nascuda a Etiòpia el 1996 i adoptada als set anys per una parella catalana, Domingo explica que li va sorprendre la poca presència de persones racialitzades a la cambra catalana i creu que, mentre la societat sí que fa passos per avançar cap a la igualtat entre homes i dones, va "més endarrerida" en l'àmbit de la diversitat cultural.

A més de quotes, Domingo reclama la importància de tenir indicadors per saber com es desemboliquen les comunitats de migrants i si les lleis que s'apliquen són efectives o no.

Després de definir Aliança Catalana (AC) com un partit "d'extrema dreta, molt similar als que hi ha a Itàlia, Holanda i Àustria", ha qüestionat la utilitat dels cordons democràtics contra aquestes formacions, com el de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns i CUP al Parlament, si no van acompanyats de mesures complementàries per promoure el pensament crític.

"Els cordons democràtics sense mesures concretes i compromisos concrets no funcionen", ha resumit Domingo, que defensa que la millor manera de confrontar les idees de Vox i AC és fent política, sense saltar-se les normes democràtiques i intentant no amplificar l'espai que representen.

I és que, malgrat l'existència del cordó democràtic al Parlament, la diputada de Junts ha exposat que Vox presideix la comissió de peticions, i per això ha advocat per trobar un "equilibri" en la lluita contra els discursos d'odi en el marc parlamentari.

Preguntada per si ha viscut situacions racistes a la cambra catalana, ha manifestat que sí perquè "el racisme està integrat en el vocabulari", i sempre que ho ha patit ho ha pogut verbalitzar i ha rebut respostes positives dels seus companys.

PERÍODE COLONIAL

Per Domingo, és necessari que els països europeus revisin i rectifiquin el paper que van tenir durant el període colonial, cosa que creu que també s'hauria de fer a Catalunya malgrat la "tensió" que genera tot això.

També ha lamentat el "poc espai" que es dona als migrants en el debat sobre la immigració, la qual cosa perjudica la percepció o la perspectiva que es pot donar del fenomen, i encara que ha reivindicat que als partits hi ha persones migrades preparades per a això, defensa que les han de posar al capdavant i fer-les visibles.

ABANS UNA DONA

Després que en el llibre reclami més referents amb consciència racial com Michelle i Barack Obama, ha vaticinat que, sobre la base de la trajectòria política de Catalunya, veu abans una dona com a presidenta de la Generalitat que una persona racialitzada.

"Dic dona perquè jo m'he cregut el relat que sempre que hi ha dones en el lideratge, les polítiques són més igualitàries i crec que, encara que sigui una dona blanca, serà una celebració per a les persones o col·lectius que són minoritzats o minoritaris. Per tant, espero que sigui dona", ha explicat.

Veu més lluny la possibilitat de tenir a la Generalitat un lideratge racialitzat perquè, malgrat els passos endavant que s'estan fent, creu que molts partits encara no estan preparats per això: "Però a Catalunya els passos s'han de fer més a poc a poc perquè és la realitat del país".

DISCURS DE JUNTS

Com a diputada de Junts, Domingo ha assegurat que se sent satisfeta amb l'acord que la formació de Carles Puigdemont va aconseguir amb el PSOE per a la delegació de les competències en immigració, un acord "molt important a nivell de sobirania i per garantir més autogovern per al país".

En formar part del corrent d'esquerres de la formació, ha assegurat que treballen perquè els discursos que surtin de Junts siguin representatius "d'aquest centre esquerra, d'aquest 60% que sí que vol acollir immigrants a Catalunya", i ha advertit que el que importa és com s'implementi la llei.

"DUALITAT AFRO-EUROPEA"

Al llarg del llibre reivindica la seva "dualitat afro-europea" perquè se sent culturalment mestissa, després d'haver nascut en un país africà, però haver crescut i estat educada en un marc europeu.

El fet d'estar a un costat i a un altre del mirall, que dona títol al llibre, és una constant que ha tingut i també tenen moltes persones racialitzades a Catalunya, segons Domingo, que destaca que hi ha elements de la identitat que són "inalienables, que et fan diferent".

"I jo crec que a mesura que la societat és més complexa, perquè hi ha més divisions socials, aquestes diferències t'acaben posicionant en un espai que et fa sentir completament externa a la societat catalana o a la que hi ha a Europa en general", ha precisat.

La seva experiència com a voluntària en un camp de refugiats a Grècia, li va servir per adonar-se que era l'única racialitzada i que la podien confondre com a refugiada: "I la intenció d'aquest llibre també és donar a conèixer aquests moments, molt subtils de vegades, però que constantment estàs a un costat o a l'altre, depenent del que et mira, de la seva pròpia educació i la seva pròpia perspectiva del món", ha resumit.