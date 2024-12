Enma López qualifica Feijóo de "profeta fracassat" i afirma que el PP és una "pèrdua de temps per als espanyols"

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

La secretària de Política Econòmica i Transformació Digital del PSOE, Enma López, ha indicat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és una "profeta fracassat" per vaticinar situacions que mai han ocorregut i ha afirmat que el PP "no n'encerta ni una" i és "una pèrdua de temps per als espanyols".

"El que nosaltres li demanem és que, si no tenen projecte ni idees, sisplau, no molestin perquè aquí hi ha un Partit Socialista, hi ha un govern i hi ha un president, que és Pedro Sánchez, que el que estem fent és treballar", ha indicat López aquest dissabte en unes declaracions als mitjans a Madrid.

Sobre les declaracions que va fer ahir Feijóo, que va assegurar que les "purgues" en el PSOE és el més semblant al que succeeix a "el Kremlin", la socialista ha tornat a qualificar el líder popular de "profeta fracassat" i ha indicat que, a diferència del PP, el seu partit és democràtic i que són els militants els que trien els seus líders.

"En aquest cas és Óscar López qui ha decidit fer un pas endavant, a qui jo personalment dono suport i li envio tota la meva força i la meva energia per tornar a recuperar la Comunitat de Madrid i a defensar els madrilenys, que fa molta falta. El PP no està per donar lliçons sobre democràcia interna, encara estem esperant aquell reglament intern de primàries del PP i la realitat és que tots sabem com trien ells els seus líders", ha afirmat López.

Respecte als pressupostos generals de l'Estat, preguntada pels mitjans, López ha afirmat que les negociacions s'estan produint: "El que demanaria és respecte per a aquestes diferents interlocucions que s'estan duent a terme, però el que sí que és clar és que el Partit Socialista compleix".