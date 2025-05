Enma López (PSOE) retreu al PP que faci una oposició basada a culpar a Sánchez: "Això és pessimisme i carronyerisme"

SÒRIA 3 maig (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

La secretària de Política Econòmica i Transformació Digital del PSOE, Enma López, ha retret al PP que basi la seva oposició a criticar i culpar de tot el president del Govern central, Pedro Sánchez, alhora que ha destacat que la societat espanyola "creix davant de les adversitats" malgrat el "catastrofisme, carronyerisme i pessimisme" dels populars.

En aquests termes s'ha expressat la socialista durant la seva intervenció en el Congrés Provincial del PSOE de Sòria, en què ha assegurat que l'oposició del PP és "molt senzilla", ja que es basa a dir que la culpa és de Sánchez però "no enganyen a ningú, així no es construeix una alternativa de país".

"Encara sort que teníem un president socialista al capdavant també d'aquesta crisi, encara sort que teníem Pedro Sánchez", ha subratllat López, que ha assenyalat que el govern arribarà "fins al fons" per saber què és el que ha passat i, el més important, "resoldrà el que hagi de resoldre perquè això no torni a passar".

Precisament, ha remarcat que el risc zero no existeix i el que defineix els espanyols no és com cauen, sinó com s'aixequen, un punt en el qual ha destacat que la premsa internacional està "al·lucinada" perquè, en menys de 24 hores, s'ha recuperat la normalitat.

També ha afirmat que cal sentir "orgull" per com va actuar la societat espanyola i els serveis públics aquest dilluns. "Que els espanyols tinguin la tranquil·litat i la seguretat que el Partit Socialista i el govern arribarem fins al fons, sabrem què és el que ha passat i el més important resoldrem el que hàgim de resoldre perquè això no torni a passar", ha advertit.

Durant el Congrés del PSOE de Sòria, la secretària de Política Econòmica i Transformació Digital de la CEF ha qualificat de "curiós" que el PP demani "transparència" per aclarir les causes de l'apagada quan "encara no ha estat capaç d'explicar-nos on era Mazón el dia de la dana, desaparegut ni se sap quantes hores, en una tragèdia que ha costat la vida a gairebé 230 valencians. És una vergonya".

En la seva intervenció, López també s'ha referit a "la crispació" que ha fet que els socialistes rebin "insults a les xarxes socials", el "vandalisme" de les seus, "les manifestacions a les portes de Ferraz" i, finalment, "l'última de totes aquestes accions ultres" va tenir lloc divendres passat a la seu socialista de Santander, "on ja han passat la frontera".