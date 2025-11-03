Endolla Barcelona creix un 40% en volum d'usuaris i arriba a les 17.000 recàrregues mensuals

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de punts de recàrrega Endolla Barcelona, gestionada per BSM, ha crescut un 40% en volum d'usuaris i ha arribat a les 17.000 recàrregues mensuals, un 13% més que l'any anterior.
Aquest servei ha arribat als 1.035 punts de recàrrega distribuïts pels barris de Barcelona i compta amb més de 53.500 usuaris, informa Endolla Barcelona aquest dilluns en un comunicat.
Amb un consum energètic que supera els 245.000 kWh mensuals, aquest servei posa a disposició de la ciutadania una xarxa de recàrrega alimentada amb energia 100% renovable i conformada per punts de recàrrega ràpida a la via pública i punts de recàrrega planificada a la Xarxa d'Aparcaments BSM.
Al llarg del 2026, la xarxa permetrà recarregar els vehicles en la meitat de temps, triplicant la potència arribant progressivament als 160 kW.
A més a més, el servei també ha duplicat la potència als punts de recàrrega de 13 aparcaments BSM, aportant més autonomia als vehicles en el mateix període de temps.
Segons la primera tinent d'alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet, l'adaptació de la infraestructura d'Endolla Barcelona "és imprescindible per continuar-se convertint en una xarxa referent que acompanya la ciutadania en la transició cap al vehicle elèctric".
La xarxa d'accés públic també està engegant les primeres estacions de recàrrega mixta que permeten la recàrrega simultània de cotxes i motos, i habilitarà noves formes de pagament pel servei de recàrrega en superfície, incloent opcions sense identificació, en compliment de la normativa europea.