Endesa ven el 49,99% del seu negoci solar a Espanya a Masdar per 817 milions d'euros

També han signat un acord no vinculant per explorar una "potencial aliança" en projectes renovables a Espanya

MADRID, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha venut el 49,99% del capital social d'Enel Green Power España Solar 1 (EGPE Solar) --el seu negoci d'energia solar a Espanya, que compta amb una capacitat total instal·lada de 2 gigawatts (GW)-- al grup de renovables de l'emirat d'Abu Dhabi Masdar per 817 milions d'euros, segons ha informat l'empresa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

"El preu acordat per la compra per Masdar del 49,99 per cent de la participació social a EGPE Solar és de 817 milions d'euros, subjecte als ajustos habituals en aquest tipus de transaccions. D'acord amb això, l''enterprise value' ('valor d'empresa') de la totalitat del capital social d'EGPE Solar seria d'aproximadament 1.700 milions d'euros", ha detallat Endesa.

D'altra banda, Enel Green Power España i Masdar han subscrit un acord de caràcter no vinculant per "explorar una potencial aliança" vinculada al desenvolupament conjunt de projectes de generació renovable a Espanya.