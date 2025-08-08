Endesa tanca una anella elèctrica a Montgat (Barcelona) per millorar la qualitat del servei

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha acabat els treballs de millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitja tensió de Montgat (Barcelona) per incrementar la qualitat i la continuïtat del servei que impacta en més de 3.200 clients d'aquest municipi del Maresme.
Les obres suposen una inversió superior als 245.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, segons informa en un comunicat aquest divendres.
Així mateix, acaba d'entrar en funcionament un nou tram de línia subterrània d'última generació a 25 kV, de gairebé un kilòmetre de longitud, que discorre per la Ronda del 8 de març.
Aquesta nova operació possibilita el tancament d'una anella elèctrica, és a dir, enllaçar infraestructures distants, en aquest cas quatre centres de transformació diferents.
Així, en el cas d'una incidència, es podrà donar servei als clients afectats per vies alternatives, reduint el temps de reposició del subministrament i evitant en alguns casos interrompre el servei.