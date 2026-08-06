Endesa tanca una anella elèctrica al barri del Poblenou de Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha finalitzat les obres de reforma i millora d'una part de la xarxa elèctrica del barri del Poblenou de Sabadell (Barcelona) amb el tancament d'una anella elèctrica, informa en un comunicat aquest dijous.
Els treballs han suposat una inversió de 185.000 euros i permeten millorar la qualitat i continuïtat del subministrament a 700 clients del barri, encara que indirectament se'n beneficiaran 5.000 clients del municipi.
En concret, s'ha estès una nova línia elèctrica subterrània de mitja tensió a 25 kV de 370 metres de longitud i dues escomeses de baixa tensió.
Això ha permès unir dos centres de transformació que fins ara estaven aïllats, la qual cosa permet donar servei als clients en cas d'incidència.
A més, s'ha realitzat la substitució integral d'un centre de transformació que ja havia acabat la seva vida útil per un de nova tecnologia.