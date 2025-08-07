Endesa substitueix el centre de transformació incendiat a Font de la Pólvora (Girona)

GIRONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha acabat els treballs per instal·lar un nou centre de transformació al barri de Font de la Pólvora de Girona, que substitueix al que es va incendiar per ús indegut de la xarxa elèctrica, informa en un comunicat aquest dijous.
L'anterior centre de transformació es va cremar totalment el passat 17 de juliol per una sobrecàrrega i serà necessari enderrocar-ho, i el nou centre permet retirar els quatre grups electrògens que Endesa va instal·lar per donar servei als seus clients.
L'operativa ha tingut un cost de 200.000 euros --que inclou el funcionament dels grups electrògens-- i el nou centre és del tipus prefabricat.