Endesa substitueix el cablejat al carrer Àngel Guimerà de Manresa (Barcelona)

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinat prop de 200.000 euros a substituir el cablejat de mitja tensió al carrer Àngel Guimerà de Manresa (Barcelona) per un de nova tecnologia i d'alumini, informa en un comunicat aquest dimecres.

Els treballs, paral·lels a les obres que el municipi està fent perquè aquesta via sigui una illa de vianants, garanteixen "un subministrament elèctric més robust i preparat per al futur": el nou cablejat augmenta la capacitat de transport de la línia, la qual cosa permetrà absorbir un possible futur augment de la demanda.

En la primera fase se substitueixen 335 metres de cablejat i es reformarà el centre de transformació del carrer Bonsuccés, i l'any vinent es farà la segona fase, que preveu l'estesa de cable al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, que permetrà unir dos centres de transformació de la zona.