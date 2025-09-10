Endesa substitueix 266 transformadors a Barcelona en els últims 15 anys

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha substituït a la comarca del Barcelonès (Barcelona) 266 transformadors que havien acabat la seva vida útil per uns d'última generació en els últims 15 anys, informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
L'objectiu és rejovenir la xarxa amb noves tecnologies i instal·lar equips que siguin més eficients i resistents de cara a prestar un millor servei als clients.
Els treballs, que s'han dut a terme a les cinc poblacions de la comarca del Barcelonès, han suposat una inversió de gairebé 3 milions d'euros, aportats íntegrament per Endesa.