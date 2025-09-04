Endesa substitueix 217 transformadors a la província de Girona en els últims 15 anys

GIRONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha substituït a la província de Girona en els últims 15 anys 217 transformadors que ja havien acabat la seva vida útil, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
L'objectiu és "rejovenir la xarxa amb noves tecnologies i instal·lar equips que siguin més eficients i resistents" per prestar un millor servei als clients.
Els treballs, que s'han dut a terme en totes les comarques de la demarcació, han suposat una inversió de 2,4 milions d'euros.
L'última fase de la campanya, que s'ha executat durant aquest any, ha permès substituir en diferents poblacions un total de 93 transformadors.
En tota Catalunya, en el mateix període (2011-2025), s'han canviat uns 1.300 transformadors, amb una inversió de 13,7 milions d'euros.