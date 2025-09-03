Endesa substitueix 200 transformadors a la demarcació de Tarragona en els últims 15 anys

TARRAGONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha substituït a la demarcació de Tarragona en els últims quinze anys 200 transformadors que ja havien acabat la seva vida útil, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
L'objectiu és "rejovenir la xarxa amb noves tecnologies i instal·lar equips que siguin més eficients i resistents" per prestar un millor servei als clients.
Els treballs, que s'han dut a terme en múltiples poblacions, han suposat una inversió de 2,2 milions d'euros.
L'última fase de la campanya, que s'ha executat durant aquest any, ha permès substituir al Camp de Tarragona i a Terres de l'Ebre 22 transformadors.
En tota Catalunya, en el mateix període (2011-2025), s'han canviat uns 1.300 transformadors, amb una inversió de 13,7 milions d'euros.