Endesa substitueix 162 transformadors a la Catalunya Central en els últims 15 anys

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha substituït a la Catalunya Central 162 transformadors que havien acabat la seva vida útil per uns d'última generació en els últims 15 anys, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'objectiu dels treballs, que han suposat una inversió d'1,8 milions d'euros aportats íntegrament per la companyia, és rejovenir la xarxa i instal·lar equips que siguin "més eficients i resistents de cara a prestar un millor servei als clients".
Entre 2011 i 2025, Endesa ha substituït a Catalunya gairebé 1.300 transformadors, amb una inversió de 13,7 milions d'euros.