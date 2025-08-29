Endesa substitueix 150 transformadors de la demarcació de Lleida en els últims 15 anys

LLEIDA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha substituït en els últims 15 anys a la demarcació de Lleida uns 150 transformadors que ja havien acabat la seva vida útil per uns d'última generació, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
L'última fase de la campanya, que va començar a principis de 2024 i s'ha acabat aquest estiu, ha permès substituir 85 transformadors en Ponent.
L'objectiu és "rejovenir la xarxa amb noves tecnologies i instal·lar equips que siguin més eficients i resistents" per prestar un millor servei als clients.
Els treballs han suposat una inversió d'uns 1,6 milions d'euros i els equips vells eliminats es destrueixen a través d'empreses gestores de residus autoritzades en aquestes tasques.
En tota Catalunya, en el mateix període (2011-2025), s'han canviat gairebé 1.300 transformadors, amb una inversió de 13,7 milions d'euros.