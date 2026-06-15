Endesa s'incorpora a un projecte per netejar línies elèctriques als boscos a Vilamòs (Lleida)

LLEIDA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa ha formalitzat la seva incorporació al projecte Ovihuec.sost per a l'ús de ramats d'ovelles i cabres en la neteja de boscos de Vilamòs (Lleida) pels quals passen línies elèctriques, informa aquest dilluns la companyia en un comunicat.
El projecte, impulsat per l'ajuntament del municipi i el Conselh Generau d'Aran (Lleida), i coordinat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), està encara en fase pilot i té l'objectiu de desenvolupar i validar un model de gestió forestal basat en la ramaderia extensiva i de reducció del risc d'incendis.
Endesa, que opera més de 53.000 quilòmetres de línies elèctriques aèries per zones boscoses i que "requereixen una gestió constant", ha destacat la rellevància del projecte, que contempla la creació d'un ramat de titularitat pública i tecnologia aplicada a la seva gestió --com la geolocalització o tancaments virtuals--.