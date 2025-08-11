Endesa s'incorpora com a patrocinadora de la Festa Major de Gràcia (Barcelona)

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) - +
Endesa i la Fundació Festa Major de Gràcia (Barcelona) han signat un acord de col·laboració que "reforça el vincle entre el món empresarial i la cultura popular", informa en un comunicat aquest dilluns l'empresa.
L'acord inclou una aportació econòmica i diverses accions de suport logístic i comunicatiu, i Endesa assumeix el cost de les lones de programació dels carrers decorats.
Endesa també oferirà assessorament energètic a les comissions i a la Fundació per "ajudar-les a optimitzar i reduir el consum dels seus locals".
El responsable de B2C d'Endesa a Catalunya, Israel del Arco, ha explicat que aquesta col·laboració "permet estar encara més al costat dels veïns" del districte.
L'edició d'aquest any de la festa major del barri celebra el 175 aniversari de la independència de Gràcia com a municipi, estatus que va perdre en 1897, quan es va integrar a Barcelona.